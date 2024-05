Calzona a Dazn: "Non sindaco ciò che dice il presidente, ho altri problemi! Vogliamo finire bene il campionato"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Fiorentina-Napoli:Â

“Dobbiamo avere più attenzione già dall’inizio, perchè abbiamo cali di attenzione e regaliamo troppo agli avversari.

De Laurentiis dice che non sarà un dramma non andare in Europa? Se lo dice il presidente, non sto a sindacare perchè ho altri problemi.Â

Ultime due partite? Dobbiamo fare bene, abbiamo due partite a disposizione e dobbiamo raccogliere il massimo con buone prestazioni”.

Assenza Di Lorenzo? Ha avuto un attacco di gastroenterite, è un grande dispiacere perchè lo vorrei sempre avere per qualità e caratteristiche umane. Ci sono tante assenze ma anche tanti giocatori pronti a scendere in campo, quindi andiamo avanti”.