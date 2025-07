Lang-Cam: skills, colpi di tacco, elastico e giocate nel primo allenamento col Napoli | VIDEO

Ritiro Napoli 2025 Dimaro - Noa Lang infiamma Dimaro con le sue giocate! Ecco un focus sull’olandese e le sue giocate nel primo allenamento con la maglia azzurra e già ha conquistato il cuore di tutti i tifosi partenopei presenti qui in Trentino e di coloro i quali hanno assistito alle sue gesta tramite la diretta di CalcioNapoli24 del primo allenamento open alle telecamere nella giornata del 17 luglio.



In queste immagini tutte le skills dell'ex PSV, qualche colpo di tacco e vari scambi con De Bruyne e David Neres. Clicca su play per guardare il video: