Francobollo scudetto Napoli 2025, De Laurentiis su CalcioNapoli24 alle 11 | DIRETTA VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Evento oggi a Castel di Sangro: dalle ore 11 la presentazione dell'annullo filatelico dedicato dalle Poste Italiane allo scudetto vinto dal Napoli, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e del sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Tutto in diretta integrale su CalcioNapoli24, canale 79 del DTT (Napoli/Caserta) e YouTube.

Diretta video De Laurentiis a Castel di Sangro

Di seguito tutte le dichiarazioni di protagonisti.

Programma ritiro Napoli Castel di Sangro

Ritiro Napoli Castel di Sangro - La SSC Napoli a breve renderà noti gli allenamenti a porte aperte che la squadra di Antonio Conte svolgerà allo stadio Patini di Castel di Sangro. Il ritiro terminerà il 14 agosto.

30 luglio: mattina arrivo in hotel, pomeriggio allenamento 17.30

31 luglio: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

1 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

2 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15 (in mattinata la presentazione del francobollo di Poste Italiane per lo scudetto 2024-2025 con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, orario da confermare)

3 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Brest ore 19

4 agosto: mattina amichevole Napoli-Casertana 10.00 , pomeriggio allenamento 18.15

5 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

6 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

7 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

8 agosto: mattina allenamento 11.15, pomeriggio allenamento 18.15

9 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Girona ore 19

10 agosto: mattina amichevole Napoli-Sorrento 10.00 , pomeriggio allenamento 18.15

11 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

12 agosto: mattina allenamento 11.15, pomeriggio allenamento 18.15

13 agosto: mattina allenamento 10.30, pomeriggio allenamento 18.15

14 agosto: mattina allenamento 10.30, amichevole Napoli-Olympiakos ore 18

Ritiro SSC Napoli 2025 a Castel di Sangro: il palinsesto

Ritiro Napoli 2025 Castel di Sangro - Segui con noi il ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dal 30 luglio al 14 agosto! Tutto pronto in Alto Sangro per ospitare il Napoli di Antonio Conte. CalcioNapoli24 come ogni anno è presente con un'ampia programmazione e con la copertura totale degli eventi del ritiro in Trentino dei partenopei.

La redazione di CalcioNapoli24.it e di CN24 TV (canale 79 DTT e canale Youtube) è presente e vi mostrerà in diretta tutti gli eventi organizzati dal Napoli in ritiro, con conferenze stampa, partite amichevoli, gli highlights degli allenamenti ed eventi serali. Con inviati i giornalisti Claudio Russo, Pasquale Cacciola, Ilario Covino, Marco Lombardi e Riccardo Nicotra e con la presenza a bordocampo del nostro fotografo, Ciro De Luca, per mostrarvi in tempo reale ogni immagine degli allenamenti, degli eventi degli azzurri in ritiro in Alto Sangro e le tre amichevoli contro Brest, Girona e Olympiakos. Confermata la puntata speciale della rubrica social di Alici Come Prima, ‘Sangro Azzurro’, che raccoglierà a caldo le reazioni a caldo più divertenti dei tifosi nel ritiro e racconterà la giornata di Castel di Sangro attraverso il nostro canale Youtube e i nostri social.

Sabato 2 agosto:

Dalle 11 - Buongiorno Castel di Sangro con la presentazione del francobollo di Poste Italiane per lo scudetto 2024-2025 con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

14:30-14:45 - TG pranzo

pranzo 18:15-19:30 - Buon pomeriggio Castel di Sangro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo

19:30-19:45 - TG serale

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025: