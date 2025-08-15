Best of De Bruyne in ritiro col Napoli: tutti i gol & skills fra Dimaro e Castel di Sangro | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli, il best of di Kevin De Bruyne in ritiro con Conte: gol e skills, ecco il video

Termina il doppio ritiro del Napoli di Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. E fra gli assoluti protagonisti di Dimaro-Folgarida e di Castel di Sangro c'è senza dubbio il nuovo acquisto, Kevin De Bruyne. L'ex Man City, come sottolineato da Conte in conferenza, non ha saltato un allenamento né una amichevole. Ed ha brillato, dalla doppietta al Girona ai gol nelle esercitazioni e nelle partitelle. Mostrando sin da subito le sue giocate sopraffine nelle amichevoli e nelle sessioni d'allenamento in ritiro.

Ecco il best of di Kevin De Bruyne nella prima pre-season col Napoli!

Best of De Bruyne in ritiro col Napoli
