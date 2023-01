Zielinski-Napoli, Gazzetta annuncia: rinnovo arenato! La Juve prova lo sgarbo ad ADL

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski ha il contratto con il Napoli in scadenza nel 2024. Tradotto: o rinnova o in estate la sua cessione può concretizzarsi pur di non perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo.

La posizione di Zielinski è dunque piuttosto complicata da gestire, con il Napoli di De Laurentiis che vuole rispettare i nuovi parametri economici del monte ingaggi. Ad oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione vive una fase di stallo e non mancano le pretendenti pronte a soffiare il centrocampista polacco agli azzurri:

Il polacco è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Luciano Spalletti. E, tra l’altro, quello che costa di più al presidente Aurelio De Laurentiis: quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che ne mette in tasca 3,5 netti. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, si è un po’ arenata. Il Napoli vuole continuare nella politica del contenimento delle spese per il personale, motivo per cui la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può raggiungere i livelli attuali. Zielinski dovrebbe, così, accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro. E, come è normale, non è così felice di farlo. Anche perché gli estimatori non mancano. In Germania, in Inghilterra (il West Ham ci aveva provato in estate - convincendo il Napoli con 40 milioni -, ma il polacco disse no) e... in Italia. In passato, si era fatto avanti il Milan. Oggi, il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus.