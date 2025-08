Daniele Faggiano, direttore sportivo della Salernitana, è stato ospite di Sky Sport. Ha parlato anche del Napoli e di Antonio Conte, che lui conosce molto bene, ecco quanto ha dichiarato:

Antonio vuole una squadra che non sia corta come l'anno scorso, visto che quest'anno giocheranno anche in Champions League. Vorrà una rosa abbastanza ampia per far rifiatare tutti.