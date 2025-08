Highlights Napoli-Brest 1-2: gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

Highlights Napoli Brest 1-2: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro. La doppietta di Ajorque nel primo tempo condanna gli azzurri alla sconfitta, vano il gol di Lorenzo Lucca al minuti 63' della ripresa. Bellissimo il tentativo di Kevin De Bruyne che colpisce il palo con il tacco sul finale del primo tempo.

Highlights Napoli Brest: gol e sintesi

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Brest termina 1-2: finisce la terza amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Guarda su CalcioNapoli24 il video highlights con tutti i gol, le azioni e le fasi salienti di Napoli vs Brest 1-2.