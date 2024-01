Traoré-Napoli, oggi le visite mediche: non andrà in Arabia, spunta la data dell'esordio

Traoré non sarà in Arabia per la Supercoppa italiana. Il nuovo acquisto del Napoli oggi sosterrà le visite mediche e se tutto andrà bene si legherà al Napoli in prestito.

Hamed Traoré

Traoré non andrà in Arabia Saudita

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il calciatore ivoriano si allenerà da solo in attesa del ritorno dei nuovi compagni e sarà così già a disposizione per la sfida del 28 gennaio a Roma contro la Lazio quando mancherà proprio Kvaratskhelia. Traoré è stato preso come jolly e potrà sostituire anche il georgiano potendo giocare sia da esterno che da mezzala o trequartista.

