Sassuolo, Grosso a Dazn: "Abbiamo giocato con una squadra forte, dovevamo approfittare di quelle piccole disattenzioni"

Le parole di Fabio Grosso a Dazn dopo Sassuolo-Napoli:

"Sicuramente potevamo fare di più, ma sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi perché abbiamo giocato con una squadra molto forte. Abbiamo sofferto e dovevamo cogliere quelle piccole occasioni, ma sono contento di come si sono sacrificati tutti anche in dieci. E' stato un ritorno nella categoria e contro una squadra fortissima. Non era facile per noi, sappiamo che possiamo migliorarsi, ma abbiamo fatto bene quello che potevamo fare. Dovevamo essere più coraggiosi. Per noi sarà determinante la voglia di dimostrare il nostro gioco, dobbiamo portarci dietro quanto accaduto in questa gara".