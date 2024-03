Spareggio Georgia-Grecia, a Castel Volturno tiferanno forte per Kvaratskhelia: due i motivi

Kvaratskhelia si gioca l'Europeo stasera in Georgia-Grecia per uno spareggio decisivo. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, spettatori molto interessati anche i compagni di squadra e Aurelio De Laurentiis.

Kvaratskhelia in Georgia-Grecia: a Castel Volturno tifano per Kvicha

A Castel Volturno, infatti, sperano di ritrovare già da domani Kvicha col morale alle stelle così da trascinare il Napoli in questo rush finale per la rincorsa Champions. Il presidente, invece, tifa anche in ottica vetrina internazionale estiva che aumenterebbe ancor di più il suo prezzo per una futura cessione.