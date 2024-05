Improta: "Napoli, altro che Conte! ADL non spende, disertiamo lo stadio"

Gianni Improta, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Extratime, programma in onda sulla emittente Prima Tivvù prendendo di mira Aurelio De Laurentiis:

"Non arrivando più capitali importanti dalla Champions League, De Laurentiis, per prendere Antonio Conte e rifondare la squadra, dovrebbe per la prima volta investire in modo importante sulla squadra. Dovrebbe quindi cacciare un euro dalla sua taschina, ma consentitemi di essere scettico"



"Dico una cosa al popolo napoletano: disertate una partita degli azzurri. Questo signore non ha rispetto per niente e nessuno, si veda quanto ha detto al vostro collega. Non spende nulla, investe solo quando gli danno i soldi. Per una volta disertiamo lo stadio. Basta De Laurentiis: faccia le cose serie".

"Ho letto che De Laurentiis avrebbe rifiutato 900 milioni per cedere il Napoli. Ma siamo seri? Smettiamola di far ridere il mondo intero"