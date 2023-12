"Se il Napoli non vi piace, fate una cosa: non venite allo stadio". Tuttosport su Juliano: nessun tifoso si è sognato di contestarlo

Ultime notizie Napoli - Ieri è venuto a mancare lo storico capitano del Napoli Antonio Juliano. Nessuno mai tra i tifosi si è sognato di contestarlo, come racconta Tuttosport.

"sia durante i 17 anni vissuti con la maglia azzurra addosso e con la fascia di capitano per 12 stagioni, sia nel doppio periodo trascorso da direttore generale del club guidato da Ferlaino. Capitò solo una volta, prima che cominciasse il campionato 1980-1981, perché i fan erano convinti che quella squadra allenata da Rino Marchesi non fosse competitiva per raggiungere un posto in Europa. «Se il Napoli non vi piace, fate una cosa: non venite allo stadio», disse il dg sfidando la gente che contestò al San Paolo dopo l’1-1 all’esordio con il Catanzaro"