Il Napoli torna alla carica per Sudakov: è sfida a Juve e due top club d'Europa

Ultime notizie calciomercato - Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli tornerà alla carica con lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov, stellina ucraina di 21 anni, dopo il tentativo andato a vuoto a gennaio nonostante una super offerta da 40 milioni.

Sul colpo Sudakov-Napoli, il quotidiano oggi in edicola scrive:

"La questione Sudakov, comunque, non è delle più semplici da gestire: ha gli occhi della Premier e di tanti altri addosso - la stessa Juve - e così l'ad dello Shakhtar, Palkin, ha cominciato a lanciare segnali che sanno tanto di asta: «Il Napoli a gennaio ha avuto l'occasione unica di acquistarlo a 50 milioni più bonus e se l'è lasciata scappare, in estate non basteranno», ha detto qualche settimana fa. A metà aprile è stato anche avvistato a Stamford Bridge, ospite del Chelsea per una partita contro l'Everton: «In tanti mi hanno chiesto di Sudakov, da queste parti», ha ammiccato sornione. Ma i Blues hanno problemi seri sul mercato e, come il Barça, prima di investire devono cedere e rientrare nei parametri della Lega".