Napoli su Manuel Ugarte del PSG! CorSport - Ci pensa anche la Juve, può giocare in due ruoli

Calciomercato Napoli - Si lavora al centrocampo del futuro: oltre ai ritorni di Folorunsho e Gaetano dai prestiti al Verona e al Cagliari, bisognerà mettere a punto il piano operativo con il nuovo allenatore.

Napoli, piace Ugarte del PSG

E se il talento è rappresentato da Sudakov per cui è ripartita la trattativa, il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un altro nome in mediana che è quello di Manu Ugarte del PSG:

"E ancora: piace Manuel Ugarte, 23 anni, mediano uruguaiano del PSG abile a giocare anche nei due di centrocampo, arrivato a luglio ma protagonista di un rapporto non esattamente idilliaco con Luis Enrique. Anche la Juve ci ha pensato".

Donnarumma e Ugarte

Nato l'11 aprile 2001, come l'altro obiettivo Manu Koné anche Ugarte ha 23 anni. E col PSG di Luis Enrique è stato protagonista in stagione: 35 presenze, con 3 assist in Ligue 1 nel ruolo principalmente di mediano.

Manuel Ugarte del PSG

Il centrocampista vanta già 14 presenze in nazionale con l'Uruguay ed era fra i convocati anche all'ultimo Mondiale, quello in Qatar del 2022.