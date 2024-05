Forza in mediana, CorSport: il Napoli ha messo Manu Koné nel mirino, la valutazione

Calciomercato Napoli - Si lavora al centrocampo del futuro: oltre ai ritorni di Folorunsho e Gaetano dai prestiti al Verona e al Cagliari, bisognerà mettere a punto il piano operativo con il nuovo allenatore. E se il talento è rappresentato da Sudakov per cui è ripartita la trattativa, il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un altro nome in mediana:

"Il talento è lui, Sudakov, mentre la forza ha le sembianze e i muscoli di Manu Koné, centrale del Borussia Mönchengladbach".

Nato il 17 maggio 2001, compie a giorni 23 anni ed è valutato circa 25 milioni di euro: il centrocampista, mediano e all'occorrenza trequartista, ha 23 presenze fra coppa e Bundesliga con 2 gol e 2 assist in stagione, con soli 4 gialli. Il suo accordo col Borussia ha scadenza giugno 2026. Era nella lista del Napoli già lo scorso gennaio, il 'Gladbach lo portò dal Tolosa in Germania per poco meno di 10 milioni ed è diventato fin da subito uno dei punti cardine della squadra bianconera.