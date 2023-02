Napoli di Spalletti meglio di quello di Maradona! C'è un dato pazzesco per gli azzurri

Notizie Napoli calcio - La squadra di Spalletti domani alle ore 12.30 farà visita allo Spezia per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Il Napoli vuole continuare la sua cavalcata in vetta alla classifica, che fino in questo momento ha visto gli azzurri conquistare ben 53 punti con 17 vittorie su 20 incontri totali.

Napoli-Spalletti, confronto primi due Scudetti

Numeri pazzeschi per il Napoli, che vuole tornare a conquistare quel tricolore che manca da ben 33 anni, ovvero da quando quella maglia la vestiva Diego Armando Maradona. Proprio di quel periodo ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, evidenziando alcuni dati che confrontano la squadra di Spalletti con quelle dei due Scudetti..

La curiosità è quella di andare a paragonare anche l’andamento degli azzurri all’epoca dei due scudetti di Maradona e pure in questo caso la "banda" Spalletti va più veloce di tutti: 2,65 di media punti rispetto ai 2,12 di Bigon e all’1,9 di Bianchi al primo scudetto.