Retroscena Juan Jesus-Acerbi: litigavano da minuti, dal brasiliano era arrivato un tocco di classe

Ultime notizie SSC Napoli - La certezza è che ieri sono volati gli stracci nella vicenda che ha visto protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus durante Inter-Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il difensore del Napoli in un post su Instagram ha smentito la ricostruzione di Acerbi, che nel pomeriggio aveva negato di avere mai pronunciato frasi razziste.

"Jesus, durante una pausa nel finale della sfida di domenica sera (poi decisa da un suo gol), aveva avvicinato l’arbitro La Penna spiegandogli: «Acerbi mi ha detto negro». I due litigavano già da alcuni minuti, dopo uno scontro in area di rigore. Nel dopo gara il brasiliano aveva dato uno schiaffo al razzismo con un tocco di classe, aggiungendo: «Ci siamo chiariti, Francesco mi ha chiesto scusa. Per me la cosa finisce qui»"