Retroscena Dybala-Napoli, CorSport: ecco perché l'affare non andò in porto

Perché sfumò Paulo Dybala al Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega i motivi per i quali il calciatore argentino ed il Napoli non riuscirono ad accordarsi due stagioni fa quando la Joya lasciò la Juventus a parametro zero.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Paulo Dybala ed il Napoli:

"E sembra quasi un segno di riverenza il fatto che Dybala in nove partite giocate al San Paolo-Maradona non abbia segnato neanche un gol. Casualità, certo, ma a qualche napoletano piace vederci anche una sorta di immenso rispetto verso la leggenda del calcio. Soprattutto a quei napoletani che due stagioni fa sognavano l’arrivo della Joya in azzurro. Quando ormai era chiaro il suo addio alla Juventus, anche il Napoli si informò per ingaggiarlo a parametro zero. Ma le cifre, come ammise poi anche Spalletti, non quaravano e Dybala sbarcò in giallorosso".