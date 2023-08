L'edizione in edicola oggi di Repubblica sottolinea negativamente la prova dell'arbitro Marcenaro in Frosinone-Napoli:

"Nota stonata l’arbitraggio non all’altezza da parte di Marcenaro. L'arbitro ha negato un rigore a Zielinski e ha ammonito Garcia per proteste, motivate. Buona la prima, per i campioni d’Italia in carica. Al netto di un arbitraggio rivedibile".