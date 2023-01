Probabili formazioni Samp-Napoli, Gazzetta: Spalletti mette fuori Kvara e Zielinski, spuntano tre dubbi | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli che si giocherà domani alle ore 18 a Genova. Non mancano le novità nello schieramento di Luciano Spalletti il quale cambierà qualcosa rispetto alla sconfitta contro l'Inter a Milano.

Probabili formazioni Samp-Napoli

Nel Napoli le due novità importanti sono le esclusioni dal primo minuto di Kvaratskhelia e Zielinski. Al loro posto giocheranno il macedone Elmas e Raspadori. poi ci sono tre ballottaggi che Spalletti deciderà in via definitiva probabilmente dopo l'ultimo allenamento a castel Volturno. Sulla sinistra sembra in vantaggio Mario Rui su Olivera così come Rrahmani su Juan Jesus. A centrocampo si contendono una maglia Anguissa e Ndombele.

Stankovic conferma il 3-4-1-2 che ha dato ottimi risultati nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Davanti spazio alla coppia formata dall'ex azzurro Gabbiadini e Lammers.