Probabili formazioni Salernitana-Napoli, CorSport anticipa le scelte di Spalletti e Nicola | GRAFICO

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Salernitana-Napoli, diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Salernitana - Napoli - CorSport

QUI SALERNITANA

Ieri Nicola ha provato una linea difensiva a quattro, con Daniliuc e Bradaric esterni, Lovato e Gyomber centrali. Candreva in avanti, Vilhena potrebbe fare l’elastico tra mediana e trequarti. Un 4-3-3 si potrebbe in realtà trasformare in un 4-4-2 o in un 4-3-2-1. In caso di 4-3-3, Coulibaly con Nicolussi Caviglia e Vilhena a centrocampo; in attacco Candreva e Dia ai lati di Piatek.

QUI NAPOLI

Si rivedrà il Napoli classico, Spalletti tornerà a puntare sui titolarissimi. Davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski, in attacco Osimhen in attesa di sciogliere il dubbio Kvaratskhelia, pronto Elmas, e dopo aver risolto il classico ballottaggio Lozano-Politano sulla destra.

