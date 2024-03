CorSport - Due novità ed un ballottaggio in extremis: le scelte di Calzona per Napoli-Juventus

Napoli - Due novità ed un ballottaggio per Francesco Calzona che ha praticamente deciso quale formazione mandare in campo questa sera al Maradona contro la Juventus. Per gli azzurri è una gara molto importante sia dal punto di vista ambientale, la rivalità storica con i bianconeri è nota a tutti, ma soprattutto anche per la classifica. Bisogna aumentare il ritmo se si vuole tenere viva quella piccola speranza chiamata Champions League.

Probabili formazioni Napoli Juventus

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mister Calzona confermerà il 4-3-3 che a Reggio Emilia ha dato qualche primo segnale di ripresa rispetto alle apparizioni precedenti. In porta spazio a Meret. La linea a quattro vedrà Di Lorenzo, Rrahmani e poi le due novità con Juan Jesus e Olivera. Il brasiliano torna titolare dopo il grave errore commesso a Cagliari ed il turno di riposo con il Sassuolo. A centrocampo spazio a Lobotka ed Anguissa.

La terza maglia di questo reparto è contesa ra Traore e Zielinski. Entrambi stanno bene fisicamente e vogliono giocare. Al momento è in leggero vantaggio il polacco. davanti confermatissimo il tridente Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.