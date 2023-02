Premio vittoria Champions, Tuttosport rivela: a Di Lorenzo e soci andrebbe tutto il montepremi, cifra da urlo

Calcio Napoli - Nei giorni scorsi si è dato molto risalto al fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis avesse comunicato alla squadra il via libera a premi extra contratto in caso di vittoria scudetto e Champions League. L'edizione odierna di Tuttosport svela la cifra che il patron avrebbe promesso a di Lorenzo e compagni qualora gli azzurri dovessero vincere davvero la Champions League.

Premio Champions De Laurentiis a squadra

Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Tuttosport per quanto riguarda il premio fissato da De Laurentiis in caso di vittoria della Champions. A Di Lorenzo e compagni andrebbe l'intero montepremi da 121 milioni. Una somma da capogiro in tutti i sensi: