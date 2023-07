Nuova maglia SSC Napoli, Repubblica - Cambia il main sponsor, ma resta EA7: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - La maglia del Napoli per la stagione 2023- 2024 non passerà certo inosservata, col dettaglio del tricolore: simbolo dei campioni d’Italia. E non sarà l’unica novità.

Come conferma anche l'edizione odierna di Repubblica, il Napoli cambia main sponsor dopo ben 18 anni:

"Dal 2005 l’abbinamento è stato unico con il marchio Acqua Lete ma adesso le strade si sono separate. Il Napoli presenterà la nuova maglia a bordo della Msc World Europa, la nave della flotta di Msc Crociere, e sarà Msc a fare compagnia agli azzurri nel campionato dove si lotterà per la riconferma al vertice della serie A.

Il marchio bianco di Msc sull’azzurro Napoli: l’abbinamento piace tantissimo agli appassionati che non vedono l’ora di ammirare le novità. La maglia ovviamente è top secret, circolano le ricostruzioni sul web da tempo e tra sei giorni diventerà finalmente realtà. Il design saràsempre quello di Giorgio Armani, attraverso il marchio EA7, la produzione sarà affidata al Napoli che è all’avanguardia anche sotto questo aspetto".