Non solo premio scudetto extra, ADL raddoppia: bonus dai quarti Champions alla finale

Calcio Napoli - De Laurentiis raddoppia: oltre all'extra premio scudetto ha messo anche altri bonus per la Champions League. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che rivela come il presidente l'altra sera a cena con Luciano Spalletti e squadra abbia fatto capire che di sua volontà aggiungerà altri premi per incentivare tutti ancora di più. La squadra non ha chiesto nulla, quella dei premi extra è una mossa esclusivamente presidenziale.

Premio Champions Napoli

Secondo gazzetta, De Laurentiis ha una vera e propria fissa per la Champions. Ragion per cui ha fissato un bonus per il passaggio del turno contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Il patron, in caso di qualificazione tra le prime 8 d'Europa, ha promesso un ricco regalino alla squadra ma non è tutto. Su Gazzetta si legge che il presidente al tempo stesso ha preannunciato che fisserà un premio anche per la vittoria della Champions League.