"Non morde, apporto inesistente". Lindstrom bocciato, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Frosinone 0-4, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Jesper Lindstrom.

Napoli-Frosinone 0-4, pagelle Lindstrom

Gazzetta dello Sport 5

Si sbraccia per non sembrare un oggetto misterioso. Prova subito il colpo. Fa tanta fatica.

Corriere dello Sport 4,5

Entra nell’azione del gol del Cholito: per il tocco con il braccio che per errore induce a cancellare la rete. A destra non morde né graffia, nonostante un altro passo rispetto a Lusuardi.

Tuttosport 5

Apporto inesistente.

Il Mattino 4,5

Lo cercano spesso e lui fa di tutto per farsi trovare: qualche idea ce l’ha, scappa via a Garritano e spara sul portiere al 15’. Poi è come una candela che si spegne lentamente.

La Repubblica 4.5