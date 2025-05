Spinazzola: "Napoli meravigliosa! Sapete cos'ho fatto quando Conte ha firmato? Vi racconto la depressione e l'Europeo" | VIDEO

Leonardo Spinazzola è stato l'ospite della puntata odierna di Drive&Talk, format della SSC Napoli che intervista gli azzurri in auto, in tragitto verso Castel Volturno:

Oggi siamo noi a disturbarti, ma qual è la tua solita routine mattutina, da quando esci di casa? In realtà no, da quando ti svegli.

"La mia routine è molto semplice: mi sveglio alle sette, prepariamo i bambini per portarli a scuola, poi li accompagno a scuola e se l'allenamento è al mattino vado direttamente al centro di allenamento due ore prima. E poi resto lì fino alle tre, finché i bambini non escono da scuola. Sì, allora vado a prenderli. Tutta la mia giornata ruota attorno ai bambini e al calcio".

Leo: "quando vedo questo panorama penso..."?

"È meraviglioso! Sempre di più ogni giorno che passa. Mamma mia, incredibile! È incredibile. E ogni giorno, quando percorro queste strade, attraverso queste curve, è ancora più bello. Lo giuro, sono innamorato. Quando torno a casa, anche se ho avuto una giornata stressante... arrivo a casa, vedo i bambini e mia moglie, poi apro la finestra... Bellissimo! Semplicemente meraviglioso".

E quando porti i bambini a scuola la mattina o quando torni, cosa fai in macchina?

"Ascoltiamo musica. Beh, a casa nostra la musica è sempre in sottofondo. YouTube e musica. Certo, giochiamo con la palla, con i colori, in tutti i modi, ma sempre con la musica in sottofondo, altrimenti non ci sentiremmo a casa. Miriam, mia moglie, sveglia tutti. Li ascolto mentre cominciano a prepararsi... Li ascolto ma resto sdraiato. Sono ancora a letto, ci metto circa 10 minuti per alzarmi. E mentre Miriam veste Sofia, o vanno a fare colazione, mi alzo anch'io, verso le 7:10.

Anch'io mi alzo, bevo un caffè... Sì, non faccio colazione subito. Mi serve circa un'ora per... Avere fame Un caffè, poi mi dirigo sulla terrazza. Qui a Napoli, è ovvio, per forza! Terrazza, un po' di relax, un po' di sole... Sì, mi siedo sulla terrazza e resto lì per cinque minuti... No, no. Se c'è il sole, mi limito a fissarlo. Lo giuro, uno dei momenti migliori. Non sono abituato a svegliarmi alle 7 del mattino, nemmeno quando andavo a scuola mi svegliavo alle 7! Mi svegliavo alle 7:30 per andare a scuola, alle 7:40... Abitavo a 100 metri dalla scuola. No, alle 07:40 mi svegliavo, mi preparavo in un secondo e andavo a scuola. Infatti, all'inizio qui, avevo impostato la sveglia alle 6:50, perché dovevamo ancora imparare le strade, non sapevamo niente. Così ci svegliavamo alle 6:50... Oh mio Dio, la prima volta che ho alzato la tapparella e ho detto, con l'alba: "no, incredibile...". Un'alba incredibile. Così il giorno dopo ho pensato: "Accidenti, domani la sveglia è di nuovo alle 6:50, ma... non vedo l'ora!". È stata una cosa incredibile, è pazzesco".

Tornando ai tuoi bambini, Sofia è piccola, ma penso al ragazzo, Matti. Immagina già cosa vuole fare da grande? Vuole seguire le orme di papà?

"È follemente innamorato del calcio. Ossessionato a livelli incredibili. Gli ho chiesto: "Ti piacerebbe giocare a tennis?" E lui disse: "No, no, papà". Per me ciò che conta è che faccia sport. Se è uno sport di squadra, lo preferisco, ma voglio solo che faccia sport, sia felice e che si diverta in quello che fa. È libero di scegliere. Ma se sceglie il calcio, allora deve farlo, non può prenderlo sottogamba, si deve impegnare".

Vorrei chiederti una cosa a riguardo: il tuo desiderio che i tuoi figli facciano sport: è più una questione di forma fisica o di crescita mentale?

"La crescita in generale, perché senza lo sport credo che si impari troppo tardi cosa voglia dire rispettare gli altri, relazionarsi con gli altri ragazzi... Superare le difficoltà, anche con gli altri, con tutti. E anche con te stesso. Perché io lo vedo: "Papà, non ce la faccio" e all'inizio iniziava a piangere un po'. Perché mio figlio vuole essere sempre perfetto. Deve essere perfetto in tutto. Per esempio, se disegna un cuore ed è storto... Si dispera. È sempre stato così. Quando era piccolo, aveva un anno... Le linee dovevano essere... Perfette. Lui è fatto così ed è una cosa positiva. Ma deve capire che è normale commettere errori. Glielo dico ogni singolo giorno che sbagliare aiuta. Ma siccome è sempre stato molto avanti, è sempre stato molto sveglio, davvero, davvero intelligente, quando aveva tre anni sembrava che ne avesse già 6 o 7. E a volte lo trattavamo come... come un bambino di 6 o 7 anni. Esattamente! Ma poi ci fermavamo e pensavamo: "Ha tre anni". Anche adesso sembra più vecchio di quanto non sia. Se esco a cena con i miei amici, lui può venire con me, senza problemi".

Spinazzola: intervista drive & talk

Ma pensi che il tuo lavoro o la tua routine abbiano avuto qualche influenza? Il fatto che tu viaggi molto, ovviamente, per lavoro... pensi che abbia influenzato il suo sviluppo o è nato con quel tipo di personalità?

"È sempre stato così, lo si capiva anche quando era molto piccolo. Ma il momento in cui cambiò fu subito dopo gli Europei, dopo il mio Europeo. Da quel momento è cambiato, sono tornato dopo 40 giorni ed era un bambino diverso. Incredibilmente competitivo".

Certo, ha visto suo padre andare lì e vincere...

"Ma lui è sempre stato così, a 3 anni mi sfidava. Mi sfidava solo con gli occhi. Da bambino anche io ero così e, a dire il vero, lo sono ancora. No no, è proprio come me. Lo dico sempre, è buono, buonissimo, dolcissimo, sempre sorridente, un po' monello nel senso che è suo... Sì è uno scugnizzello, bellissimo e meraviglioso! Gli dicevo sempre: "Amore, puoi arrampicarti sugli alberi, puoi fare qualsiasi cosa, purché tu abbia un sorriso". Voglio solo che siano felici e che possano fare quello che vogliono, purché abbiano quella luce negli occhi. Sì, e adesso è dura, sai? I bambini di oggi hanno tutto. O meglio, tutto e niente. Noi avevamo tutto. Avevo tutto... Una brava famiglia che mi amava, e poi avevo quello che c'era fuori. Avevo degli amici, giocavamo per strada. Adesso è diverso. Ora tutto è troppo materialista. E dobbiamo fare un buon lavoro".

I social hanno influito?

"Il 99%... è una bugia. Il 99% delle volte i social media funzionano così".

Forse c'è stato un momento, in cui per te i social media hanno rappresentato invece un momento di gioia in un momento difficile, penso a quando hai avuto quell'infortunio durante gli Europei. Ricordo che in quel momento l'intero Paese ti sosteneva, indipendentemente dalla sua appartenenza a una squadra.

"La gente? Sì, ho ricevuto davvero tanto, tantissimo sostegno e supporto. Ma se dopo non stai bene con te stesso... Ci fai poco".

Ripensando a quell'Europeo, ricordo perfettamente il momento dell'infortunio, ricordo che tornasti poi in panchina, con le stampelle...

"Lì feci una cosa da matto vero! Tre giorni dopo l'operazione ero in panchina, sono matto! Ero pazzo... Poteva succedermi qualcosa.

Per i primi tre mesi ero carico. Poi, il buio. Quella fu la fine. Quella fu vera depressione. Come l'ho gestita? Mia moglie, i miei amici che venivano sempre e io andavo sempre da loro. Prima ci andavo raramente, non andavo spesso a Foligno. Ma in quei mesi scappavamo sempre a Foligno. Ne sentivo il bisogno. So che è sia un mio pregio che un mio difetto, ma sono davvero testardo. Quando mi sono infortunato, ho detto: "Quattro mesi e sarò di nuovo in forma". Dopo quattro mesi, ho avuto due mesi proprio difficili... In effetti, ho avuto persino nella testa uno stacco, non ricordo cosa è successo prima, in tante cose. Andavo al campo di allenamento ma non ero me stesso. Voglio dire, ero lì, poi alcuni giorni esplodevo di danza e di gioia, però non mi aprivo, era difficile starmi accanto, ma perché io non volevo. Ero entrato in protezione.

Poi, dopo, con il mio preparatore e con il dottore, ho avuto alcuni colloqui e ne avevo davvero bisogno. E poi c'era mia moglie. Mia moglie, mia moglie, mia moglie! La mia migliore amica. E poi ho incontrato le mie grandi psicologhe che tutt'ora mi seguono, son state importanti. Sì, non c'è nessuna vergogna nel parlarne. Mi hanno aiutato tantissimo. Anche dopo aver ricominciato a giocare. Perché ci sono stati momenti in cui la mia mente tornava a quel momento".

E il ritorno in campo è stato un po' come la luce in fondo al tunnel?

"Sì".

Avevi paura?

"No! Io non ho paura di niente. Non ho paura di niente in questo senso. Io anche quando mi sono infortunato il legamento crociato anteriore, dopo quattro mesi e venti giorni, ho giocato un'amichevole con la Primavera. Nessuna paura, zero. Anche con il tendine, niente. Poi, quando sono tornato, abbiamo vinto la Conference League. Sono stato fortunato a vincere subito dopo il mio ritorno. E allora mi sono detto: "Adesso farò una buona pre-stagione, un buon anno". In effetti, ho avuto un anno fantastico. In termini di numeri, ho giocato più partite l'anno dopo l'infortunio al tendine che gli anni precedenti".

Poi la chiamata dal Napoli? Un grande club, che due anni prima ha vinto lo scudetto e con Conte punta a...

"Fare bene. Non diciamolo! (ride, ndr)!".

Spinazzola: intervista su Napoli

Come l'hai vissuta?

"Appena ho saputo alla tv che il mister Conte avrebbe firmato per il Napoli, ho detto: "Vado al Napoli". Finito. Senza neanche una telefonata, senza niente, io sapevo già... ho detto: “vado a Napoli”. Fin dall'inizio ho pensato che avremmo potuto fare molto bene, perché la squadra era già forte. Poi sapevo che con il mister sarebbe diventato ancora più forte".

Siamo arrivati al centro sportivo. Cosa fai ora?

"Ora mi cambio, mi riscaldo, palestra e poi... Andiamo in campo!".