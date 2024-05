Napoli-Lecce, Osimhen e Zielinski ci saranno! Ultima partita per salutare i tifosi

Ultime notizie: domenica c'è Napoli-Lecce, ultima partita del campionato di Serie A, con gli azzurri chiamati a vincere per sperare di riacciuffare in extremis il nono posto valido per la Conference League.

Napoli-Lecce

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, Calzona potrebbe avere più di un problema con gli infortunati. Ieri infatti da Castel Volturno è arrivata l'ennesima brutta notizia con l'infortunio di Amir Rrahmani: "il centrale difensivo lamenta una tendinopatia che lo ha costretto a lavorare soltanto in palestra". A questo punto, è in dubbio la sua presenza in campo per Napoli-Lecce e al suo posto dovrebbe giocare Juan Jesus in coppia con Ostigard, con il norvegese nel ruolo di centrale di destra.

Napoli-Lecce però vedrà anche l'assenza di Mario Rui, le cui chances di giocare contro il Lecce diminuiscono progressivamente: al suo posto il solito Olivera.

Osimhen e Zielinski

"Discorso diverso, invece, per Osimhen e Zielinki", scrive Il Mattino. "Entrambi sono sulla via del completo recupero ed hanno messo nel mirino l’ultimo atto della stagione per salutare i tifosi azzurri visto che lasceranno il Napoli a fine campionato". Dunque ci sono speranze di vederli titolari domenica al Maradona.