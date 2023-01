Napoli-Juventus, Spalletti ha tre dubbi! Repubblica: ecco come lo spogliatoio azzurro si sta preparando al big match

Notizie Napoli calcio. Sale la febbre in vista di Napoli-Juventus, scontro al vertice in programma domani alle ore 20,45 allo stadio Maradona.

Luciano Spalletti sta preparando la gara nei minimi dettagli ed ha ancora tre dubbi di formazione per domani sera. L'edizione odierna di Repubblica ha svelato come si sta preparando lo spogliatoio azzurro al big match:

Lo spogliatoio del Napoli è carico è Spalletti ha solo problemi di abbondanza, con tutto l’organico a disposizione. La formazione sarà decisa dopo la rifinitura di oggi a Castel Volturno, ma i tre ballottaggi stanno per essere vinti da Mario Rui, Zielinski e Politano, in vantaggio rispettivamente su Olivera, Elmas e Lozano. Al centro della difesa dovrebbero esserci invece Rrahmani e Kim, entrambi in netta ripresa dopo i problemi fisici che li avevano costretti a fare staffetta contro la Sampdoria.