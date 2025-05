Napoli-Genoa 2-2, spunta la reazione di Conte-Oriali al fischio finale!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta quella che è stata la reazione di Conte al fischio finale di Napoli-Genoa:

"Nulla è perduto. E nessuno si deve far prendere dal panico. E fanno bene i tifosi a cantare a squarciagola al fischio finale, ad applaudire la squadra. Nonostante la delusione. C'è quel punto in più dall'Inter che è ancora oro colato. Perché il Napoli e Conte sono ancora a un passo dal cielo. Nonostante la doccia fredda all'85' del Maradona. Il destino resta nelle mani negli azzurri: Antonio sapeva di avere un jolly a disposizione, ora non ci sono altri paracaduti a disposizione. Gli scudetti si vincono anche così, al fotofinish. Non vuole musi lunghi, Conte. Oriali dà coraggio a tutti, suona la carica".