Moviola Inter-Napoli 1-1, CorSport esalta La Penna: compie una finezza sul gol di Darmian

Napoli - La moviola del Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dell'arbitro La Penna in Inter-Napoli:

"Terza direzione di fila per La Penna, tiene il big match con serenità, polso, grande ascendente con i giocatori (il colloquio con Lautaro prima di entrare in campo lo dimostra): decisioni accettate, anche le proteste nei limiti. Buona la collaborazione con gli assistenti. Recupero: 5’ (1’+4’)

L’1-1 del Napoli nasce da un calcio d’angolo contestato da Darmian: ma sul pressing di Di Lorenzo, l’ultimo a toccare il pallone è stato proprio il nerazzurro, corretta la segnalazione di Berti. Regolare la rete che ha sbloccato la partita: tutto nasce da un buon vantaggio (finezza) sul fallo di Olivera su Mkhitaryan, l’azione prosegue, lo stesso armeno vi prende parte, sul tiro di Darmian in fuorigioco non punibile Dimarco (non interferisce con nulla)".