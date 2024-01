Mourinho nuovo allenatore del Napoli? Gazzetta: ecco cosa c'è di vero

Napoli Calcio - Nella giornata di ieri il Times ha lanciato una clamorosa notizia secondo cui José Mourinho potrebbe incontrare Aurelio De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli la prossima estate. A proporre l'allenatore portoghese al presidente sarebbe stato il potente agente Jorge Mendes che tra l'altro ha da sempre un ottimo rapporto con De Laurentiis. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato qualche dettaglio in più su questa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra.

Mourinho allenatore Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Incontrerà De Laurentiis? Non ci sono conferme ma tutto è possibile: di sicuro, solo per Antonio Conte Aurelio oggi farebbe una follia economica. Poi se Mourinho e Mendes riusciranno a fargli cambiare idea lo dirà solamente il tempo. L’ipotesi resta affascinante. Ma di concreto, al momento, non c’è proprio nulla".