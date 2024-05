"Un giornalista napoletano di SKY che tifa Roma". Ennesima battuta infelice di De Laurentiis | VIDEO

Notizie calcio. La conferenza stampa dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha visto De Laurentiis solito grande protagonista davanti al microfono. Tra annunci, ipotesi e proiezioni future, non sono però mancate le solite uscite quantomeno evitabili.

De Laurentiis-Modugno, ennesima battuta infelice

Su tutte una battuta infelice nei confronti del collega Francesco Modugno di Sky Sport, definito come "un giornalista napoletano di SKY che tifa Roma". Una parentesi (purtroppo non la prima), che avremmo preferito non sentire e che dovrebbe far riflettere.

Come sempre si cerca di banalizzare la propria professione con la fede calcistica (ammesso e non concesso che sia vero). La realtà è che dovrebbe importarci il giusto se si è tifosi di Napoli, Roma, Milan, Juventus o Longobarda: un professionista, perchè di questo parliamo, deve essere giudicato solo perchè fa bene il proprio lavoro per l'azienda che rappresenta e corretta informazione per i tifosi.

Il collega Modugno è da tanti anni al seguito del Napoli, svolgendo al meglio i punti sopra elencati, tanto dovrebbe bastare.