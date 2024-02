Milan-Napoli 1-0, moviola CorSport: bravo Doveri a non fischiare rigore su Rrahmani e Musah

La moviola del Corriere dello Sport per la gara Milan - Napoli:

"Partita con qualcosa da rivedere per Doveri, che però la tiene bene. Valuta con attenzione (almeno così risulta essere all’analisi delle immagini) diversi episodi in area, tenendo comunque una soglia alta. Qualcosa in più dal punto di vista disciplinare si poteva fare. Recupero: 10’ (3’+7’) Rischia Rrahmani, ma è corretto non fischiare rigore nel contatto con Loftus-Cheek: quest’ultimo si allunga il pallone e finisce contro l’avversario che di suo rischia frapponendosi.

Tiro di Mazzocchi, Simic col braccio sinistro in area, ma attaccato al corpo (braccio dietro la schiena), ok far proseguire. Rrahmani mani sulla schiena di Pulisic che cade: nulla. Ancora, nel finale l’effetto ottico fa gridare al rigore: ma Musah, su deviazione ravvicinata di Loftus-Cheek, la tocca di petto e non di braccio destro che è largo (e, nel caso, punibile)".