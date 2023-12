Infortunio Mario Rui, Tuttosport: il portoghese accelera il recupero, può essere a disposizione con la Juventus

Notizie Napoli calcio. Prosegue l'emergenza sull'out mancino di difesa per Walter Mazzarri, costretto a fare a meno di Mathias Olivera e Mario Rui.

Proprio su Mario Rui arrivano importanti aggiornamenti dall'edizione odierna di Tuttosport:

Il portoghese si è sottoposto a terapie e a un allenamento, prima in palestra e poi in campo. Se il miglioramento proseguirà costante, potrebbe essere convocato per il match di Torino con la Juventus.