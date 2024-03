CorSport - Kvara in dubbio per l'Atalanta: Calzona ha già deciso l'eventuale sostituto

Francesco Calzona attende di sapere se potrà contare oppure no su Khvicha Kvaratskhelia per la partita di domani contro l'Atalanta alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico oggi capirà definitivamente se potrà contare su un kvara a pieno regime, a mezzo servizio oppure, nella peggiore delle ipotesi, dovrà addirittura farne a meno. Tuttavia Calzona ha già scelto il calciatore che potrebbe prendere il posto nell'undici titolare del numero 77.

Kvaratskhelia in dubbio per Napoli Atalanta: Calzona ha scelto il sostituto

Napoli - Oggi capiremo se davvero Kvaratskhelia salterà oppure non la partita di domani. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore Francesco Calzona ha già scelto il nome del calciatore che, in caso di forfait di Khvicha, prenderà il suo posto nell'undici titolare.

Il tecnico ha già allertato Giacomo Raspadori: è lui il prescelto a completare il tridente d'attacco. Prima però verrà fatto di tutto per recuperare chiaramente Kvaratskhelia che resta la priorità assoluta per il Napoli in questo momento. Decisivo sarà l'allenamento odierno a Castel Volturno.