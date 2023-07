Napoli su Kilman, CorSport: c'è l'apertura! Ecco la reale distanza con il Wolverhampton

Notizie Napoli calcio. Il club di De Laurentiis continua a sondare il mercato in cerca dell'erede di Kim Min-jae. Uno dei profili maggiormente attenzionati è quello di Max Kilman, difensore anglo-ucraino del Wolverhampton.

Della situazione Kilman ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando come il centrale del Wolverhampton sia in cima alle preferenze del club azzurro:

La differenza, in pounds, sarebbe irrilevante (cinque milioni non cambiano la vita) però poi ci sono ragioni di principio o anche di progetto: il Wolverhampton non ha questa ossessionante necessità di far cassa, venderebbe in presenza di un affare colossale, e comunque, a scanso di equivoci, ha cominciato anche a proporre a Kilman un rinnovo su quel contratto che scadrà nel 2026.

Il Napoli sta lì, ha discusso con il management del calciatore, sa che c’è il gradimento a tentare un’avventura nuova e stimolante che comprende anche la Champions League, però non basta: ci vuole (ancora) altro o la consapevolezza del Wolverhampton d’essere dinnanzi a un’offerta consistente.