Troise: "C'è la possibilità concreta che l'ultima giornata si giochi di giovedì"

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:



?“Un conto è la critica, un conto, secondo me, è buttare dalla torre alla prima difficoltà una persona come Conte che ha alzato il livello del Napoli. Il cambio Raspadori-Gilmour è stato fatto a Lecce e nessuno ha fatto niente. Secondo me se a due giornate dalla fine c’è il pensiero di diventare campione d’Italia a Parma, perché c’è anche questa possibilità, lo si deve soprattutto a Conte. È come un matrimonio, nella salute e nella malattia, non solo quando si vince. Il Napoli dovrà convivere con la pressione, soprattutto se l’Inter dovesse andare in vantaggio. Buongiorno oggi ha preso le chiavi della città di Cardito, ribadendo le sue radici e difendendole con orgoglio. C’è un bambino che ha rotto gli indugi che gli ha chiesto come si sta primi in classifica e lui ha sorriso. Hansi Flick In Italia è stato criticato per la difesa alta dopo i gol presi nel finale contro l’Inter. È diventato l’allenatore della difesa troppo alta, poi però vedi che ha vinto la Liga, la Coppa del Re, la Supercoppa. Ma tutto è in funzione del risultato. Il popolo è molto più saggio di molti addetti ai lavori. Il Napoli a Lecce ha vinto una partita con sofferenza indicibile. Se dovesse essere ancora punto a punto dopo domenica, facendo anche tante valutazioni anche sul Cagliari col Venezia, sarebbe molto probabile che si anticipi tutto a giovedì sera per due motivi: per lasciare liberi eventuali slot per lo spareggio domenica e rimanere anche contemporaneità con l’Inter, che deve giocare anche la finale di Champions il 31 maggio. È un’ipotesi concreta. A me fanno anche sorridere le critiche il tema bus scoperto, prefettura, il fatto è che chi fa ordine pubblico non può pensare alla scaramanzia, deve analizzare tutti gli scenari. Sono state fatte anche delle riunioni su eventuali feste scudetto anche domenica. Chi fa ordine pubblico non può improvvisare. I tifosi partenopei al Tardini saranno sui 5 mila. Già il fatto che i tifosi possano andare in trasferta è soltanto la settima volta su 19 partite. È successo un obbrobrio, visto il fatto che per andare negli altri settori (non quello riservato ai tifosi ospiti) fosse obbligatoria la residenza a Parma e provincia e la tessera del tifoso del Parma sottoscritta entro il 31 marzo ha spinto diverse ricevitorie a chiudere o a decidere di non vendere i biglietti per Parma-Napoli. L’invito, in ogni caso, è che chi non ha il biglietto non venga per evitare quello che è successo a Lecce. Il Parma è cambiato molto, ha avuto tanti infortuni, ed è cambiato anche tatticamente. Gioca tanto con la palla su Pellegrino. Il Napoli nelle ultime partite ha concesso due traverse e due gol di testa, sicuramente è una discussione la qualità di Djuric di colpire di testa. C’è Ondrejka che si muove tecnicamente bene dietro le punte, Sohm invece ha gamba. David ha salutato il Lille con una lettera d’addio. Di lui si parla dai tempi di Giuntoli. Osimhen è un altro tema, per me la destinazione più probabile è quella araba. De Bruyne sembrava una cosa pazzesca, ma è una trattativa concreta, il Napoli ha parlato con lui per più di un mese. Non è una partita economica, l’ingaggio va dai 7-8 milioni per un biennale più opzioni. Se lui volesse gli stessi soldi che guadagna al Manchester City dovrebbe andare o in Arabia o ai Chicago Fire. Il Napoli ha già l’accordo con Sudakov e la famiglia, ma lo Shakhtar chiede 40 milioni e il Napoli vuole abbassare le pretese. C’è da capire diverse situazioni. Poi c’è Florentino Luis del Benfica che, secondo me, è il profilo giusto per sostituire Anguissa, che è probabile che parta. Il Parma ha subito un’evoluzione, con Pecchia giocava in modo diverso, mentre Chivu ha avuto un grande impatto. Nelle ultime due con un po’ di assenze e un po’ il livello mentale, secondo me in quelle parole di Chivu si capisce che i suoi si sono sentiti salvi e non è facile attaccare la spina.