Infortunio Olivera, bel gesto di Mazzarri: cosa ha detto il tecnico per rincuorare il terzino

Napoli calcio - Bel gesto di Walter Mazzarri verso il proprio calciatore Matias Olivera. Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l'allenatore del Napoli ha voluto parlare al terzino uruguaiano dopo il brutto infortunio patito sabato scorso a Bergamo contro l'Atalanta. Dovrà restare fermo parecchie settimane prima di rientrare nuovamente in gruppo.

"Ancelotti dovrà sfidare la sua ex formazione senza 8 elementi, il Napoli - che nel bilancio 2023 ha fatto registrare l’utile più alto della storia della Serie A con 79,7 milioni - ci arriverà con un rendimento esterno pazzesco, unica eredità con il segno più lasciata da Garcia: Mazzarri farà di tutto per riscuoterla. Da ieri ha ripreso i colloqui individuali con i calciatori e ha voluto confortare il più sfortunato del gruppo, Olivera, invitandolo a non abbattersi".