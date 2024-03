Kvaratskhelia salta Napoli-Atalanta? Cosa trapela da Castel Volturno

Khvicha Kvarataskhelia giocherà Napoli-Atalanta? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del numero 77 di Francesco Calzona reduce da un problema muscolare dopo la gara play off tra Georgia e Grecia che ha visto la nazionale di Kvara staccare uno storico biglietto per il prossimo europeo.

Kvaratskhelia a rischio per Napoli Atalanta

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, le sensazioni su Kvaratskhelia disponibile per la gara di domani al Maradona contro l'Atalanta non sono del tutto positive. Per il quotidiano, il calciatore resta in dubbio per la sfida di domani contro la squadra di Gian Piero Gasperini. C'è grande ansia a Castel Volturno. Oggi verrà fatto il provino decisivo da parte dello staff medico nonché da Francesco Calzona. Un forfait di Kvara sarebbe una brutta tegola per il tecnico.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulle condizioni di Kvaratskhelia per Napoli-Atalanta: