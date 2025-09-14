Forgione: "Conte come Spalletti: avete visto cosa è successo sullo 0-3?" | VIDEO

Forgione: Conte come Spalletti: avete visto cosa è successo sullo 0-3? | VIDEO

Lo scrittore Angelo Forgione attraverso i social mette in evidenza un aspetto emerso dal match Fiorentina-Napoli, trovando delle similitudini col Napoli di Spalletti:

"Il Napoli di AntonioConte, già scudettato e sullo 0-3, affamato e mentalizzato come quello di Spalletti non ancora scudettato (sullo 0-1) che avrebbe scavato un solco tra sé e gli avversari. È tornato lo sciame d'api. È la giusta gestione della vittoria, tanto cara a Conte".

Back To Top