Forgione: "Conte come Spalletti: avete visto cosa è successo sullo 0-3?" | VIDEO

Lo scrittore Angelo Forgione attraverso i social mette in evidenza un aspetto emerso dal match Fiorentina-Napoli, trovando delle similitudini col Napoli di Spalletti:

"Il Napoli di AntonioConte, già scudettato e sullo 0-3, affamato e mentalizzato come quello di Spalletti non ancora scudettato (sullo 0-1) che avrebbe scavato un solco tra sé e gli avversari. È tornato lo sciame d'api. È la giusta gestione della vittoria, tanto cara a Conte".