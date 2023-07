Il Mattino su Garcia: solo i gps sulla schiena dei calciatori potrebbero dargli delle risposte

Il primo tempo di Napoli-Spal è quasi di attesa, il cattivo tempo rende tutto scuro e l'illuminazione è quella di un campo di provincia, in attesa dei big come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Garcia mette le stelle nella ripresa, lasciando spazio all'altro Napoli nel primo tempo. E sono 45 minuti in cui i duemila dello stadio di Carciato sono attratti più dalle cime delle Dolomiti e dalla pioggia che a quello che succede in campo. Solo i gps piazzati sulla schiena dei calciatori, potrebbero dare delle risposte a Garcia che dalla tribuna non sono arrivate”