Il Mattino - Kvara vuole essere il più pagato del Napoli. Cinque titolari pronti ad andare via a fine stagione

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia vuole essere il calciatore più pagato della rosa del Napoli si legge su Il Mattino. Il rinnovo del calciatore georgiano è uno degli argomenti più importanti del Napoli che però ha prima la priorità di definire la guida tecnica della prossima stagione. Kvara chiede un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Sempre sul quotidiano, si legge poi di una vera e grande fuga da Castel Volturno in vista della nuova stagione.

I calciatore pronti ad andare via sarebbero nell'ordine: Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano e Rrahmani. Praticamente cinque titolari avrebbero la valigia pronta per lasciare definitivamente Napoli. Per Il Mattino, alla base dei risultati negativi di questa stagione, ci sarebbero anche delle incomprensioni tra squadra e dirigenza.