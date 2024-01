Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Hamed Junior Traorè che oggi farà le visite mediche a Roma:

"Il secondo colpo, invece, è sempre più vicino. Infatti sono state programmate per stamattina le visite mediche di Hamed Traorè a Villa Stuart. Se non si verificheranno imprevisti, arriverà in prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro. Si unirà al resto del gruppo una volta concluso il cammino in Supercoppa Italiana".