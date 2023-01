Gazzetta - Ronaldo non ha perso le speranze di incassare i soldi che gli deve la Juve, la carta segreta inguaierebbe il club

Cristiano Ronaldo ora è in Arabia Saudita ma non ha perso le speranze di incassare i soldi che gli deve la Juve: 19,9 milioni legati alla seconda manovra stipendi nel 2020-21. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"La Procura di Torino conta di poterlo interrogare per chiarire i punti oscuri. A tenere banco è ancora la famosa carta che non “si doveva trovare”, che non è un solo documento ma tre. Un documento che non sarebbe mai stato depositato in Lega. Una sorta di assegno in bianco per Cristiano, che secondo gli inquirenti può essere usato per incassare non l’avrebbe firmato per evitare di incorrere in sanzioni della giustizia sportiva.

Gli avvocati del giocatore hanno chiesto gli atti (ottenuti) del processo per capire come muoversi: c’è la possibilità (remota) che Cristiano si costituisca parte civile. Per i pm una copia della carta è nelle mani di Ronaldo e non si esclude che ci sia già stato un contatto con la Juve a fine 2022 (smentito dalla Juve). La carta inguaierebbe il club perché per l’accusa il debito non è stato iscritto a bilancio nella maniera corretta"