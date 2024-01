Gazzetta - Olivera e Meret potrebbero tornare a disposizione per la Supercoppa

Secondo la Gazzetta dello Sport, Meret e Olivera potrebbero anche tornare a disposizione per la Supercoppa:

"Mazzarri fa la conta dei presenti e nell'elenco dei convocati ricompaiono anche Alex Meret e Matias Olivera: forse per continuare il lavoro di recupero, magari anche per mettersi a disposizione, qualora ce ne fosse bisogno. Vanno sicuramente valutate le condizioni di Cajuste, uscito anzitempo per un affaticamento muscolare contro la Salernitana, mentre appare pienamente recuperato Zielinski".