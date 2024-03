Gazzetta - Nel referto di La Penna c'è l'insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus, ma il Giudice Sportivo non lo sanzionerà: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Rispetto a quanto è accaduto domenica sera nel corso di Inter-Napoli tra Acerbi e Juan Jesus ci sono ancora tante cose da chiarire. Il primo sostiene di non aver pronunciato alcun insulto discriminatorio, il secondo risponde su Instagram dicendo chiaro di essersi sentito apostrofare con le frasi: «Vai via nero, sei solo un negro». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il risultato è che al momento, cosa piuttosto insolita, non si può che parlare di “presunto” caso razzismo. Scrive il quotidiano:

"Ora toccherà alla Procura federale fare chiarezza. La Penna ha raccolto lo sfogo del brasiliano, tanto che nel referto arbitrale è ben presente anche la parola razzista denunciata in campo. Restano i dubbi su cosa gli abbia realmente detto Acerbi, soprattutto dopo il botta e risposta di ieri.

Per questo motivo è certo che il Giudice Sportivo nel dispositivo atteso per oggi non definirà la sanzione per il giocatore dell’Inter, ma chiederà un supplemento di indagine alla Procura federale"