Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui ruoli che ricopriranno in rosa Traorè e Ngonge per Mazzarri:

"In un giorno solo, il Napoli risolve due problemi strutturali della rosa: Ngonge sarà il vice Politano, mentre il nuovo Elmas – il jolly per la mediana e per l’attacco – sarà Hamed Traorè, che ieri mattina si è presentato sorridente ed emozionato a Villa Stuart a Roma per le visite mediche, decisive per il suo tesseramento".