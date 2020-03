Gazzetta lancia il Napoli: alla ripartenza sarà in pole o quasi! De Laurentiis non avrà un problema comune ad altre big

Ultimissime notizie - Nessuno di noi può sapere quando si ripartirà, nella vita sociale e nel calcio. Ma una piccola certezza c’è, almeno per il tifoso del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Ai prossimi nastri di partenza il Napoli sarà in pole o comunque nelle primissime posizioni perché la solidità economica del club è tale da poter sopportare le forti scosse che stanno mettendo in ginocchio l’intero settore. Non si tratta di opinioni ma di fatti. Derivanti dall’ottima chiusura di bilancio - +29,2mln - da un patrimonio netto accumulato con gli utili (145,4mln) superiore a ogni altro club, in più l’assenza di debiti finanziari. Tutto questo rende il Napoli una sorta di modello di gestione. Significa che quando saranno maggiormente chiari i profili della crisi, il Napoli non avrà il problema di diverse big, che nelle ultime sessioni di mercato si sono paurosamente indebitate, confidando nelle successive vendite”