Gazzetta - La Juve pianifica il colpo Koopmeiners a gennaio: in estate ci aveva provato il Napoli

Calcio Napoli - In estate il Napoli aveva provato a strappare Teun Koopmeiners all'Atalanta offrendo una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. La risposta di Percassi fu nettamente negativa tanto che l'olandese fu dichiarato incedibile. Questa mattina la Gazzetta dello Sport scrive di un assalto della Juventus al centrocampista di Gasperini.

In particolare, i bianconeri contano di cedere subito Soulè e Iling in Premier League per girare l'intero ricavato all'Atalanta per il centrocampista Koopmeiners. La Juventus ha necessariamente bisogno di un rinforzo di spessore nella zona nevralgica del campo dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba.